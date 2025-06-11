Финляндия вызвала российского посла "на ковер": известна причина

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало временного поверенного в делах России для дачи объяснений. Речь идет о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В издании отметили, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел в конце мая - тогда МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и передал ему ноту протеста.

Как сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных дел Финляндии, допрос российского представителя запланирован на среду. Подробности пока не разглашаются.

Нарушение воздушного пространства Россией

Напомним, в мае Министерство иностранных дел Финляндии уже вызвало посла России Павла Кузнецова для объяснений из-за вероятного нарушения воздушного пространства со стороны российских самолетов.

Тогда во вторжении в воздушное пространство вблизи побережья города Порвоо подозревали два самолета ВКС РФ. Как подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, подобные инциденты Хельсинки расценивает со всей серьезностью.

Кроме того, российский Су-24 совершал опасные маневры вблизи границы с Польшей, после чего по распоряжению командования НАТО был перехвачен.

А в середине мая истребитель Су-35 ВКС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

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