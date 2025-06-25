ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Естонія викликала російського дипломата "на килим": відома причина

Середа 25 червня 2025 15:27
UA EN RU
Естонія викликала російського дипломата "на килим": відома причина Фото: Естонія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору (flickr)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах РФ в Таллінні для вручення ноти протесту. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

Інцидент стався 22 червня в районі острова Вайндлоо.

Як повідомили в МЗС, транспортний літак Іл-76 збройних сил РФ без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна назвав це "надзвичайно серйозним та прикрим інцидентом", на який Таллінн очікує офіційних пояснень з боку Москви.

Крім того, естонська сторона під час зустрічі порушила питання невиконання Росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з РФ. За словами дипломатів, наразі Росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.

Порушення повітряного простору Росією

Нагадаємо, це вже не перше порушення за останній час. У середині травня повітряний простір Естонії було порушено винищувачем Су-35 ВКС РФ у районі півострова Юмінда.

МЗС Фінляндії також двічі за місяць викликало представника Росії через порушення повітряного простору. 10 червня поблизу Порвоо російський військовий літак незаконно перетнув кордон. У травні в тому ж районі зафіксували аналогічне порушення – тоді підозрювали два літаки ВКС РФ.

Крім того, російський Су-24 здійснював небезпечні маневри поблизу кордону з Польщею, після чого за розпорядженням командування НАТО його було перехоплено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Російська Федерація
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України