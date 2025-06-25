Естонія викликала російського дипломата "на килим": відома причина
Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах РФ в Таллінні для вручення ноти протесту. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.
Інцидент стався 22 червня в районі острова Вайндлоо.
Як повідомили в МЗС, транспортний літак Іл-76 збройних сил РФ без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.
Міністр закордонних справ Маргус Цахкна назвав це "надзвичайно серйозним та прикрим інцидентом", на який Таллінн очікує офіційних пояснень з боку Москви.
Крім того, естонська сторона під час зустрічі порушила питання невиконання Росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з РФ. За словами дипломатів, наразі Росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.
Порушення повітряного простору Росією
Нагадаємо, це вже не перше порушення за останній час. У середині травня повітряний простір Естонії було порушено винищувачем Су-35 ВКС РФ у районі півострова Юмінда.
МЗС Фінляндії також двічі за місяць викликало представника Росії через порушення повітряного простору. 10 червня поблизу Порвоо російський військовий літак незаконно перетнув кордон. У травні в тому ж районі зафіксували аналогічне порушення – тоді підозрювали два літаки ВКС РФ.
Крім того, російський Су-24 здійснював небезпечні маневри поблизу кордону з Польщею, після чого за розпорядженням командування НАТО його було перехоплено.
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