Финляндия вызвала российского посла "на ковер": что произошло
Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как пишет Yle, инцидент с нарушением воздушного пространства произошел еще 23 мая. В том же числе в МИД подтвердили информацию о вызове посла Павла Кузнецова "на ковер".
Согласно данным финской стороны, в пересечении воздушного пространства в районе побережья Порвоо подозреваются два российских самолета. По словам главы Министерства обороны Антти Хяккянен, к подобным инцидентам страна относится с полной серьезностью.
Кузнецову, в свою очередь, будет вручена нота с официальным требованием разъяснить обстоятельства происшествия.
Нарушение воздушного пространства Россией
Стоит отметить, что подобные выходки со стороны страны-террориста не являются редкостью. Например, только недавно вражеский Су-24 выполнял опасные маневры недалеко от польской границы после чего, по приказу командования НАТО, он был перехвачен.
Также в середине мая истребитель Су-35 Воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.
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