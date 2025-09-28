Естонія виділила мільйони євро на американську зброю для України

Естонія направить 10 млн євро на ініціативу НАТО PURL. У межах програми Україна отримає американську зброю, яку профінансують партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкну в Twitter (X).

Міністр наголосив, що Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання лінії фронту та руху до миру.

Естонія ухвалила відповідне рішення, оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст.

"Естонія вносить 10 мільйонів євро до ініціативи НАТО PURL для термінового зміцнення оборони України", - заявив глава МЗС.

Зброя США для України

Нагадаємо, на початку серпня США і НАТО запустили новий формат надання Україні військової допомоги. Йдеться про PURL - механізм, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

За даними Reuters, адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО.

Також додамо, що 14 липня американський президент Дональд Трамп заявляв, що США нададуть Україні озброєння на "мільярди доларів", яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО.

Трамп тоді також розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.