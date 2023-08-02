Эскалация на границе. Как белорусские вертолеты вторглись в Польшу и почему их не сбили

Что произошло

В первой половине дня, 1 августа, воздушное пространство Польши нарушили два белорусских военных вертолета. Первые сообщения начали поступать около 10:30. А в социальных сетях появились фото вертолетов, замеченных над польским селом Беловежа в двух километрах от границы.

Фото: польское село Беловежа находится в двух километрах от польско-белорусской границы (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Также сообщалось, что речь идет о вертолетах Ми-8 и Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси.

По словам очевидцев, они летали прямо над крышами домов, а OSINT-исследователи установили, что они двигались со стороны села Грудки, залетели в глубину примерно на три километра, после чего развернулись, пролетели над Беловежей на высоте около 200-300 метров и вернулись в Беларусь.

Как реагировала Польша

Примечательно, что сначала польская сторона отрицала нарушение границы. Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский говорил, что системы радиолокации не фиксировали данный факт.

По его словам, на днях Минск предупреждал Варшаву о трех вертолетах возле границы, полеты которых должны были носить учебный характер.

"Это можно рассматривать как обычные полеты, это не является аномалией. Это обычное явление в приграничном регионе", - отметил он.

Фото: польская сторона сначала не подтверждала нарушение границы вертолетами из Беларуси (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Радио RMF FM со ссылкой на собеседников в военных кругах сообщило, что при достаточной видимости вертолеты можно было увидеть из Беловежи и могло создаться впечатление, что они находятся на польской стороне. Но вечером Министерство обороны вышло с официальным заявлением.

Согласно этой версии, воздушное пространство нарушили вертолеты, которые участвовали в учениях возле границы.

Также сообщается, что радиолокационные системы не обнаружили их, поскольку они летели на низкой высоте. Министр обороны Мариуш Блащак потребовал увеличить число военных на границе и направить туда боевые вертолеты.

Кроме того, об инциденте проинформировали НАТО, а также "на ковер" в министерство иностранных дел вызвали временно поверенного в делах Беларуси.

Как отметил замминистра Павел Яблонский, белорусскому дипломату выразили протест.

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал он и добавил, что Варшава обеспокоена присутствием наемников ЧВК "Вагнера" на границе и активизацией попыток нелегалов попасть в Польшу из Беларуси.

По большому счету ситуация напоминает историю с российской ракетой Х-55, обломки которой нашли под Быдгощем в 450 километрах от границы. Тогда польские власти пытались замалчивать инцидент, но и после огласке никаких серьезных шагов предпринято не было.

Вертолеты из "кортежа" Лукашенко?

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в том районе, откуда залетели белорусские вертолеты, учения не проводятся, и, вероятно, они из личной охраны Александра Лукашенко.

Самопровозглашенный президент с 30 июля находится в резиденции "Вискули" в нескольких километрах от границы. И вертолеты для его охраны были переброшены туда еще днем ранее.

Фото: переброска вертолетов для охраны Лукашенко (motolko.help)

Наблюдатели подчеркивают, что это часть стандартной процедуры последних лет. Утром 1 августа вертолеты вылетели на патрулирование в Каменецком районе Брестской области, и именно тогда они нарушили польскую границу.

Что говорят в Беларуси

Министерство обороны Беларуси отрицает заход вертолетов Ми-8 и Ми-24 в воздушное пространство Польши.

"Обвинения… являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Там также обратили внимание на то, что утром польская сторона успокаивала людей тем, что нарушение не фиксировалось, однако к вечеру решила выступить с обвинениями после контактов "со своими заокеанскими хозяевами".

Минск настаивает на том, что данные объективного контроля якобы не подтверждены, поэтому рассматривает эти сообщения в стиле "одна бабка сказала".

Фото: белорусский вертолет в Польше (facebook Eliza Kowalczyk)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что министерство обороны Беларуси не стоит воспринимать всерьез - это пропагандистский ресурс который выдает информацию, не заслуживающую на внимание и тем более на серьезный анализ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что заявления белорусской стороны не имеют принципиального значения.

"Максимум они могли бы заявить, что это произошло случайно, но кто им поверит. Другое дело, если бы отвели "вагнеровцев" от границы и показали готовность к деэскалации. Но так как они этого не демонстрируют, то не стоит рассчитывать на то, что их реакция будет иметь какое-либо значение", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Случайность или намеренная провокация?

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" допускает, что вертолеты могли случайно залететь в Польшу.

"Целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами - это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в 10 км находится Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней", - пишут наблюдатели.

В то же время украинские военные эксперты сходятся во мнении, что это ничто иное как сознательная провокация под контролем РФ. И она является звеном в логической цепочке, состоящей из:

намеков Владимира Путина на то, что Сталин якобы неправильно нарезал границы Польши

переброски ЧВК "Вагнера" на границу с Польшей и учений с белорусской армией

заявлений Александра Лукашенка о том, что наемники якобы "хотят прогуляться" до Варшавы или Жешува (хаба, через который идет западная военная помощь для Украины)

очередного обострения кризиса, связанного с нелегальными мигрантами

Александр Коваленко отмечает, что Россия остается верной своей тактике - нагнетать напряженность возле границ других стран. А Беларусь под ее контролем оказывает давление и пытается нервировать Польшу, страны Балтии и остальную Европу. На это указывает способ, которым была совершена провокация.

"Вертолеты вошли в воздушное пространство на сверхнизких высотах, чтобы прорвать противовоздушную оборону и быть незамеченными. На этих высотах радары их не видят, не фиксируют и не сопровождают. В целом можно сказать, что они выполнили две задачи - проверить польскую ПВО и совершить показательную провокацию", - считает эксперт.

Александр Мусиенко подчеркивает, что россиян и белорусов интересовала реакция Польши и НАТО.

"Они фактически кошмарят Польшу, смотрят, как она отреагирует. Поэтому я думаю, что такие инциденты могут повториться. И, возможно, не только с самолетами или вертолетами. Там может во время учений и мина "случайно залететь", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как отреагировали в НАТО

На данный момент в НАТО говорят, что находятся в постоянном контакте с польскими властями и наблюдают за ситуацией на границах восточного фланга.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", - заявили в НАТО.

Фото: белорусские вертолеты над Польшей (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Отметим, по факту белорусские вертолеты находились в польском небе всего несколько минут, поэтому реакция выглядит закономерной. Например, российские военные самолеты время от времени заходят в воздушное пространство стран Балтии. И нарушения, как правило, пресекаются поднятием натовских истребителей в воздух и перехватом.

По мнению Мусиенко, главное в нынешней ситуации, чтобы НАТО выступило с единой позицией.

"Интересно, считают ли в Альянсе, что если зайдут не просто вертолеты, а те же "вагнеровцы", то это будет непосредственная атака на Польшу и страны НАТО? Есть ли общее видение, что это террористы и так далее? От НАТО на сегодня требуется лишь единство и решительность", - сказал он.

Отметим, Латвия более серьезно отнеслась к инциденту и объявила о формировании пограничного спецотряда.

Могла ли Польша сбить белорусские вертолеты?

Если объективно, то нет. Особенно с учетом того, что они летели на малой высоте и их было сложно обнаружить. Хотя польская сторона знала о военных учениях в Беларуси, поэтому странно, что в условиях, когда рядом находятся тысячи "вагнеровцев", границу не взяли под максимальную охрану.

Александр Мусиенко считает, что необходимости отвечать огнем не было.

"Но надо понимать, что в следующий раз вертолеты могут залететь на большее расстояние. И польским властям придется столкнуться с новым вызовом", - говорит эксперт.

В свою очередь Александр Коваленко убежден, что Польша не решилась бы сбивать вертолеты. Потому что страны не находятся в состоянии войны. При условно "мирном" сценарии в первую очередь нужно установить связь с экипажем, сообщить о нарушении и предупредить о возможном открытии огня, если вертолет не покинет воздушное пространство.

"Сразу стрелять нельзя… Только когда страны в состоянии войны, на местах могут принять решение об уничтожении вражеского объекта без команды сверху. В данном случае все было не так", - подытожил он.