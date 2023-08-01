Польша признала нарушение границы вертолетами Беларуси. Уведомила НАТО

Два вертолета Беларуси сегодня, 1 августа, нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

"После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы", - отмечают в ведомстве.

Там уточнили, что пересечение границы произошло в районе приграничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы.

Министр обороны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

"НАТО было проинформировано об инциденте", - отмечают в Минобороны.

Также на ковер в Министерство иностранных дел для объяснений вызовут временного поверенного в делах Беларуси.

Реакция Беларуси

Министерство обороны Беларуси назвало "ложными" сообщения Польши о том, что два вертолета РБ нарушили государственную границу страны.

В ведомстве нафантазировали, что информацию о нарушении границы Польша якобы решила обнародовать "после того, как посоветовалась" со странами Запада.

Что предшествовало

Напомним, сегодня жители польского села Беловеж утверждали, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8.

При этом власти страны утверждали, что нарушения границы не произошло, поскольку этого не зафиксировали польские радары.

Отметим, что недавно в Польше пригрозили закрыть границу с Беларусью, если там заметят провокации частной военной компании "Вагнера". Такие же меры введут Литва и Латвия.