Ескалація на кордоні. Як білоруські гелікоптери вторглися до Польщі і чому їх не збили

Що сталося

У першій половині дня, 1 серпня, повітряний простір Польщі порушили два білоруські військові вертольоти. Перші повідомлення почали надходити близько 10:30. А у соціальних мережах з'явилися фото гелікоптерів, помічених над польським селом Біловежа за два кілометри від кордону.

Фото: польське село Біловежа знаходиться за два кілометри від польсько-білоруського кордону (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Також повідомлялося, що йдеться про гелікоптери Мі-8 та Мі-24 Військово-повітряних сил Білорусі.

За словами очевидців, вони літали прямо над дахами будинків, а OSINT-дослідники встановили, що вони рухалися з боку села Грудки, залетіли вглиб приблизно на три кілометри, після чого розвернулися, пролетіли над Біловежею на висоті близько 200-300 метрів і повернулися до Білорусі.

Як реагувала Польща

Примітно, що спочатку польська сторона заперечувала порушення кордону. Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський говорив, що радіолокаційні системи не фіксували даний факт.

За його словами, днями Мінськ попереджав Варшаву про три гелікоптери біля кордону, польоти яких мали носити навчальний характер.

"Це можна розглядати як звичайні польоти, це не є аномалією. Це звичайне явище у прикордонному регіоні", - зазначив він.

Фото: польська сторона спочатку не підтверджувала порушення кордону гелікоптерами з Білорусі (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Радіо RMF FM з посиланням на співрозмовників у військових колах повідомило, що за достатньої видимості гелікоптери можна було побачити з Біловежі і могло з'явитися враження, що вони знаходяться на польській стороні. Але ввечері Міністерство оборони вийшло із офіційною заявою.

Згідно з цією версією, повітряний простір порушили гелікоптери, які брали участь у навчаннях біля кордону.

Також повідомляється, що радіолокаційні системи не виявили їх, оскільки вони летіли на низькій висоті. Міністр оборони Маріуш Блащак вимагав збільшити кількість військових на кордоні та направити туди бойові гелікоптери.

Крім того, про інцидент поінформували НАТО, а також "на килим" до міністерства закордонних справ викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі.

Як зазначив заступник міністра Павел Яблонський, білоруському дипломату висловили протест.

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, тому що Білорусь також причетна до цієї війни", - сказав він і додав, що Варшава стурбована присутністю найманців ПВК "Вагнера" на кордоні та активізацією спроб нелегалів потрапити до Польщі з Білорусі.

За великим рахунком, ситуація нагадує історію з російською ракетою Х-55, уламки якої знайшли під Бидгощем за 450 кілометрів від кордону. Тоді польська влада намагалася замовчувати інцидент, але й після розголосу жодних серйозних кроків не було.

Гелікоптери з "кортежу" Лукашенка?

За даними моніторингової групи "Білоруський Гаюн", у тому районі, звідки залетіли білоруські гелікоптери, навчання не проходять, і, ймовірно, вони з особистої охорони Олександра Лукашенка.

Самопроголошений президент з 30 липня знаходиться у резиденції "Віскулі" за кілька кілометрів від кордону. І гелікоптери для його охорони були перекинуті туди ще на день раніше.

Фото: перекидання вертольотів для охорони Лукашенка (motolko.help)

Спостерігачі наголошують, що це частина стандартної процедури останніх років. Вранці 1 серпня гелікоптери вилетіли на патрулювання у Кам'янецькому районі Брестської області, і саме тоді вони порушили польський кордон.

Що говорять у Білорусі

Міністерство оборони Білорусі заперечує захід вертольотів Мі-8 та Мі-24 у повітряний простір Польщі.

"Звинувачення… є надуманими та були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону", - йдеться у заяві прес-служби.

Там також звернули увагу на те, що вранці польська сторона заспокоювала людей тим, що порушення не фіксувалося, проте надвечір вирішила виступити зі звинуваченнями після контактів "зі своїми заокеанськими господарями".

Мінськ наполягає на тому, що дані об'єктивного контролю нібито не підтверджено, тому розглядає ці повідомлення у стилі "одна бабуся сказала".

Фото: білоруський вертоліт у Польщі (facebook Eliza Kowalczyk)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що міністерство оборони Білорусі не варто сприймати всерйоз - це пропагандистський ресурс, який видає інформацію, що не заслуговує на увагу і тим більше на серйозний аналіз.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що заяви білоруської сторони не мають принципового значення.

"Максимум вони могли б заявити, що це сталося випадково, але хто їм повірить. Інша справа, якби відвели "вагнерівців" від кордону та показали готовність до деескалації. Але оскільки вони цього не демонструють, то не варто розраховувати на те, що їхня реакція матиме якесь значення", - розповів він у бесіді з РБК-Україна.

Випадковість чи навмисна провокація?

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" припускає, що гелікоптери могли випадково залетіти до Польщі.

"Цілеспрямована провокація з перетином кордону двома бойовими вертольотами - це був би надзвичайно небезпечний крок, враховуючи, що лише за 10 км знаходиться Лукашенко, а за 7,5 км від кордону ночує вже кілька днів", - пишуть спостерігачі.

Водночас, українські військові експерти сходяться на думці, що це ніщо інше як свідома провокація під контролем РФ. І вона є частиною логічного ланцюжка, що складається з:

натяків Володимира Путіна на те, що Сталін нібито неправильно нарізав кордони Польщі

перекидання ПВК "Вагнера" на кордон з Польщею та навчань з білоруською армією

заяв Олександра Лукашенка про те, що найманці нібито "хочуть прогулятися" до Варшави чи Жешува (хаба, через який йде західна військова допомога для України)

чергового загострення кризи, пов'язаної з нелегальними мігрантами

Олександр Коваленко зазначає, що Росія залишається вірною своїй тактиці - нагнітати напруженість біля кордонів інших країн. А Білорусь під її контролем чинить тиск і намагається нервувати Польщу, країни Балтії та решту Європи. На це вказує спосіб, яким було здійснено провокацію.

"Вертольоти увійшли в повітряний простір на наднизьких висотах, щоб прорвати протиповітряну оборону і бути непоміченими. На цих висотах радари їх не бачать, не фіксують і не супроводжують", - вважає експерт.

Олександр Мусієнко наголошує, що росіян та білорусів цікавила реакція Польщі та НАТО.

"Вони фактично кошмарять Польщу, дивляться, як вона відреагує. Тому я думаю, що такі інциденти можуть повторитися. І, можливо, не лише з літаками чи гелікоптерами. Там може під час навчань й міна "випадково залетіти", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Як відреагували в НАТО

Наразі в НАТО кажуть, що перебувають у постійному контакті з польською владою та спостерігають за ситуацією на кордонах східного флангу.

"Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", - заявили в НАТО.

Фото: білоруські вертольоти над Польщею (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Зазначимо, за фактом білоруські гелікоптери знаходилися в польському небі лише кілька хвилин, тому реакція виглядає закономірною. Наприклад, російські військові літаки іноді заходять у повітряний простір країн Балтії. І порушення, як правило, припиняються підняттям натовських винищувачів у повітря та перехопленням.

На думку Мусієнка, головне у нинішній ситуації, щоб НАТО виступило з єдиною позицією.

"Цікаво, чи вважають в Альянсі, що якщо зайдуть не просто гелікоптери, а ті ж "вагнерівці", то це буде безпосередня атака на Польщу та країни НАТО? Чи є спільне бачення, що це терористи і таке інше? Від НАТО на сьогодні вимагається лише єдність та рішучість", - сказав він.

Зазначимо, Латвія ібльш серйозно поставилася до інциденту і оголосила про формування прикордонного спецзагону.

Чи могла Польща збити білоруські гелікоптери?

Якщо об'єктивно, то ні. Особливо з огляду на те, що вони летіли на малій висоті і їх було важко виявити. Хоча польська сторона знала про військові навчання в Білорусі, тож дивно, що в умовах, коли поряд знаходяться тисячі "вагнерівців", кордон не взяли під максимальну охорону.

Олександр Мусієнко вважає, що потреби відповідати вогнем не було.

"Але треба розуміти, що наступного разу гелікоптери можуть залетіти на більшу відстань. І польській владі доведеться зіткнутися з новим викликом", - каже експерт.

У свою чергу Олександр Коваленко переконаний, що Польща не наважилася б збивати гелікоптери. Тому що країни не перебувають у стані війни. За умовно "мирного" сценарію насамперед треба встановити зв'язок з екіпажем, повідомити про порушення та попередити про можливе відкриття вогню, якщо вертоліт не залишить повітряний простір.

"Відразу стріляти не можна... Тільки коли країни у стані війни, на місцях можуть ухвалити рішення про знищення ворожого об'єкта без команди зверху. У даному випадку все було не так", - підсумував він.