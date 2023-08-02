ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

Новина українською →
Польша, Среда 02 августа 2023 15:05
МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами Фото: белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами, охранявшими диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского в эфире радио RMF 24.

Он отметил, что такие вещи происходят в каждой стране, а Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. А союзники Польши были проинформированы о нарушении границы по военным каналам.

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", - сказал Яблонский.

Отмечается, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал Яблонский.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера", а также из-за попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине