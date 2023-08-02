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Латвия создаст спецотряд пограничников после вторжения белорусских вертолетов в Польшу

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Среда 02 августа 2023 17:40
Латвия создаст спецотряд пограничников после вторжения белорусских вертолетов в Польшу Фото: Латвия создаст спецотряд пограничников после вторжения белорусских вертолетов в Польшу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Латвии создадут специальный отряд пограничников в связи с прибытием в Беларусь "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как рассказал глава пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс, в стране началась подготовка специального пограничного отряда. Это ответ Латвии на прибытие в Беларусь отряда наемников ЧВК "Вагнера" и сообщений о том, что несколько белорусских вертолетов пересекли границу с Польшей.

По словам Пуятса, Латвия оценивала риски для страны с момента, как Беларусь начала использовать мигрантов, как инструмент "гибридной войны". Однако с прибытием группы "Вагнера" они выросли еще больше.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

Позже в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией на своих восточных границах.

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