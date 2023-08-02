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НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

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Среда 02 августа 2023 16:20
НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами Фото: НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

НАТО ведет наблюдение за ситуацией вдоль своих восточных границ. Это связано с тем, что два белорусских военных вертолета ненадолго влетели в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telewizja Polska.

Как заявили в Альянсе, НАТО находится в контакте с польскими властями.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", - рассказал источник.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

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