Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішнє загострення на Донбасі . Він вважає, що Росія не зупиниться.

За словами Кравчука, Росія має на меті знищення України, тому не варто чекати, що росіяни будуть діяти гуманно на Донбасі.

"Україна повинна бути в будь-який момент готова дати відсіч. Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами не тільки Україна, але й світова спільнота", - сказав він.

Кравчук додав, що Україна буде виконувати взяті на себе домовленості, поки діють "Мінськ" та нормандський формат.

Сьогодні вдень проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.