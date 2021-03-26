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Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 18:52
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішнє загострення на Донбасі. Він вважає, що Росія не зупиниться.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Кравчука, Росія має на меті знищення України, тому не варто чекати, що росіяни будуть діяти гуманно на Донбасі.

"Україна повинна бути в будь-який момент готова дати відсіч. Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами не тільки Україна, але й світова спільнота", - сказав він.

Кравчук додав, що Україна буде виконувати взяті на себе домовленості, поки діють "Мінськ" та нормандський формат.

Сьогодні вдень проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.

Після цього українська делегація в ТКГ скликала екстрену внутрішню нараду. Нараді відбудеться вже сьогодні.

Крім того, в українській делегації розкрили подробиці сьогоднішнього загострення на Донбасі.

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