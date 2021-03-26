Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відреагував на сьогоднішнє загострення на Донбасі. Він вважає, що Росія не зупиниться.
За словами Кравчука, Росія має на меті знищення України, тому не варто чекати, що росіяни будуть діяти гуманно на Донбасі.
"Україна повинна бути в будь-який момент готова дати відсіч. Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами не тільки Україна, але й світова спільнота", - сказав він.
Кравчук додав, що Україна буде виконувати взяті на себе домовленості, поки діють "Мінськ" та нормандський формат.
Сьогодні вдень проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.
Після цього українська делегація в ТКГ скликала екстрену внутрішню нараду. Нараді відбудеться вже сьогодні.
Крім того, в українській делегації розкрили подробиці сьогоднішнього загострення на Донбасі.