Зеленський після загострення відправив на Донбас начальника Генштабу
Президент Володимир Зеленський відправив начальника Генерального штабу України Сергія Корнійчука на Донбас. Таке доручення глава держави дав після загострення ситуації на Донбасі.
За словами глави держави, начальник Генштабу вже вилетів у зону проведення операції Об'єднаних сил.
"За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи", - написав він.
Сьогодні поблизу Шумів на Донбасі під ворожий обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил. Окупанти відкривали вогонь з мінометів та іншого озброєння. В результаті цього обстрілу загинули четверо військовий, а двоє - отримали поранення.
Серед загиблих, як з'ясувалося, підполковник з Кам'янця-Подільського Сергій Коваль. Він служив у військовій частині А2641.
Нагадаємо, після загострення Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" допомогти з врегулюванням ситуації на Донбасі.
Водночас українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки, однак для цього потрібна згода російської сторони.
Крім того, глава української сторони в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія не зупиниться, тому не варто чекати на її гуманні дії на Донбасі.