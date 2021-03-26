ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський після загострення відправив на Донбас начальника Генштабу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 21:01
Зеленський після загострення відправив на Донбас начальника Генштабу Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відправив начальника Генерального штабу України Сергія Корнійчука на Донбас. Таке доручення глава держави дав після загострення ситуації на Донбасі.

Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, начальник Генштабу вже вилетів у зону проведення операції Об'єднаних сил.

"За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи", - написав він.

Сьогодні поблизу Шумів на Донбасі під ворожий обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил. Окупанти відкривали вогонь з мінометів та іншого озброєння. В результаті цього обстрілу загинули четверо військовий, а двоє - отримали поранення.

Серед загиблих, як з'ясувалося, підполковник з Кам'янця-Подільського Сергій Коваль. Він служив у військовій частині А2641.

Нагадаємо, після загострення Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" допомогти з врегулюванням ситуації на Донбасі.

Водночас українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки, однак для цього потрібна згода російської сторони.

Крім того, глава української сторони в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія не зупиниться, тому не варто чекати на її гуманні дії на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Володимир Зеленський Донбас Генштаб обстрел ООС
NEWS
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда