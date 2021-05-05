Ще один контракт з Pfizer і припинення будівництва "Північного потоку-2": новини за вихідні

Екологи Німеччини заблокували будівництво "Північного потоку-2", Україна домовилася про ще один контракт з Pfizer, Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1-4 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Україна домовилася про ще один контракт із Pfizer. Буде доставлено ще 10 млн доз вакцини.

Загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії зросла до 20 мільйонів. Медичні експерти кажуть, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.

З 2 травня Україна закрила в'їзд для громадян, які прибули з Індії або перебували на її території. Обмеження діятимуть до кінця карантину.

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. Ним захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Єврокомісія (ЄК) рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення було прийнято вперше з початку пандемії.

Європейський союз запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня. Італія вже ввела національний "зелений пропуск" з другої половини травня.

Екологи Німеччини заблокували будівництво "Північного потоку-2"

Одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва "Північного потік-2". Російський газопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і завдає шкоди вразливому морському середовищу.

Відзначається, що екологи оскаржують дозвіл на будівництво, виданий Федеральним агентством морського і Гідрографічного управління (BSH) Німеччини.

У Мехіко впав метроміст з поїздом. Загинули щонайменше 13 людей

У столиці Мексики впав метроміст з поїздом. В результаті події загинули 24 особи і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Місцеві жителі заявили, що давно побоювалися обвалення, так як після землетрусу в 2017 році на опорах моста з'явилися тріщини.

Субсидії з травня призначатимуть по-новому: що змінилося

Кабінет Міністрів України змінив правила призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми запрацюють з 1 травня 2021 року.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зараз 92% отримують субсидії в грошовій формі. "З травня всі 100% отримуватимуть живими грошима", - повідомив прем'єр.

Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

Американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем з чотирьох астронавтів повернувся на Землю 2 травня. Корабель успішно приводнився в Атлантичний океан.

Приводнення корабля з чотирма астронавтами на борту - американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Уокер і японцем Соїті Ногуті сталося поблизу узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 02:57 за місцевим часом (09:57 за Києвом).

27 років разом. Білл Гейтс заявив про розлучення з дружиною

Засновник компанії Microsoft, одна з найбагатших людей світу Білл Гейтс заявив про те, що розлучається зі своєю дружиною Меліндою Гейтс. Вони пробули у шлюбі 27 років.

Пара познайомилвсь наприкінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до компанії Білла Microsoft. Одружилася пара 1 січня 1994 року.

У Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин: фото і відео з місця богослужіння

У неділю, 2 травня, в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантинні обмеження під час того, як прийшли освятити свої великодні кошики.

Велика кількість парафіян стовпилася в церкві. При цьому люди не дотримувалися ніякої соціальної дистанції і у більшості не було захисних масок.

Україна буде однією з найтепліших в Європі: синоптик обрадувала прогнозом

Погода в Україні 5 травня принесе у деякі регіони потепління до 20 градусів. Таким чином, середа в нашій країні буде однією з найтепліших у Європі.