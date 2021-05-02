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Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

Новость на русском → США, Неділя 02 травня 2021 10:19
Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю Фото: на Землю повернулися чотири астронавти (twitter.com Space_Station)
Автор: Ігор Литвиненко

Американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем з чотирьох астронавтів повернувся на Землю. Корабель успішно приводнився в Атлантичний океан.

Трансляцію прибуття корабля веде американське космічне агентство NASA.

Приводнення корабля з чотирма астронавтами на борту - американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Уокер і японцем Соїті Ногуті сталося поблизу узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 02:57 за місцевим часом (09:57 за Києвом).

Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.

Корабель Crew Dragon прилетів на МКС в листопаді минулого року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті. В кінці квітня їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

Як писало РБК-Україна, раніше космічний корабель Crew Dragon благополучно відстикувався від Міжнародної космічної станції

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