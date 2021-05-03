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Екологи Німеччини заблокували будівництво "Північного потоку-2"

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 21:39
Екологи Німеччини заблокували будівництво "Північного потоку-2" Фото: екологи Німеччини домоглися зупинки будівництва "Північного потоку-2" (www.gazprom.ru)
Автор: Олександр Білоус

Одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва "Північного потік-2". Російський газопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і завдає шкоди вразливому морському середовищу.

Про це йдеться в повідомленні NABU.

Відзначається, що екологи оскаржують дозвіл на будівництво, виданий Федеральним агентством морського і Гідрографічного управління (BSH) Німеччини.

Позов стосується ще незавершеної ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини. У зв'язку з поданим позовом будівельні роботи на німецькій ділянці поки не дозволені, йдеться в повідомленні.

Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.

Як зазначили екологи, зараз є тільки один спосіб дій з обмеження збитку Балтійському морю.

"Крім того, все більш актуальним стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

Нагадаємо, німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства (BSH). Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"у водах Німеччини.

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