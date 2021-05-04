У Мехіко обвалився метроміст: що зараз відомо

На південному сході Мехіко в районі станцій Олівос і Тесонко обвалився метроміст . В результаті події загинули щонайменше 23 людини.

Що зараз відомо про ситуацію в Мехіко, в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

У Мехіко під поїздом метро обрушився міст. Місцеві жителі заявили, що давно побоювалися обвалення, так як після землетрусу в 2017 році на опорах моста з'явилися тріщини.

NEW 20 dead and 49 hospitalized in Mexico City elevated train bridge collapse — moment when it happened: pic.twitter.com/bsoJkY2pOW — IndSamachar News (@Indsamachar) May 4, 2021

Жертви катастрофи

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум заявила, що в результаті події загинули мінімум 23 людини, госпіталізовані 65 постраждалих, а всього більше 100 постраждалих. Серед загиблих є неповнолітні.

Injuries reported after metro train derailment following bridge collapse near Olivos Station in Mexico City pic.twitter.com/RNFXLEG3EZ — Factal News (@factal) May 4, 2021

Місцеві повідомили, що в поїзді було досить багатолюдно - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Наслідки аварії метромосту

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум заявила, що після обвалу метромосту буде проведена перевірка конструкцій всієї 12-ї лінії метро.

Проведення рятувальної операції на місці обвалення метромосту було непростим через загрозу падіння декількох вагонів метро, що зависли над землею. Наразі операція завершена. На місці працюють лікарі, співробітники правоохоронних органів, бійці Нацгвардії та військові.

Фото: у Мехіко впав метроміст (milenio.com)

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він назвав подію жахливою трагедією і закликав з'ясувати причини інциденту.