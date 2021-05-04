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У Мехіко впав метроміст з поїздом. Загинули щонайменше 13 людей

Новость на русском → Мехіко, Вівторок 04 травня 2021 08:45
У Мехіко впав метроміст з поїздом. Загинули щонайменше 13 людей Фото: у Мехіко впав метроміст (tengrinews.kz)
Автор: Анастасія Рокитна

У столиці Мексики впав метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 осіб і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє видання Universal.

Крім того, після краху метромосту госпіталізували 34 людини.

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, у свою чергу, повідомила, що метроміст впав разом з поїздом. Інцидент стався на південному сході Мехіко, в районі станцій Олівос і Тесонко.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття у зв'язку з катастрофою метромосту в Мехіко, вважає за необхідне з'ясувати причини і знайти відповідальних.

Нагадаємо, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.

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