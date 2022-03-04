Ще мінус один. ЗСУ збили Су-25 разом з пілотом

Підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил 4 березня збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Місце, де саме збили винищувач, не називається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний нагадав, що з початку війни вже збито 37 літаків та 37 вертольотів супротивника.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом", - написав він.

Як повідомлялося, 4 березня ворожий штурмовик Су-25 був також збитий над Волновахою (Донецька область).

Також ЗСУ ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи на Донеччині був збитий російський винищувач Су-34.

А над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30.

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