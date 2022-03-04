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Над Волновахою був збитий ворожий штурмовик Су-25

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Україна , П'ятниця 04 березня 2022 12:02
Над Волновахою був збитий ворожий штурмовик Су-25 Фото: над Волновахою збили російський штурмовик Су-34 (ООС)
Автор: Кароліна Гайдук

Підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил 4 березня збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Літак був збитий над Волновахою (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу штабу ООС.

"Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив житло мирних громадян і цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Збройні Сили України ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи в Донецькій області був збитий російський винищувач СУ-34.

Нагадавши, над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30.

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