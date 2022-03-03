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Українська ППО збила ворожий літак СУ-30 над Ірпенем

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Україна , Четвер 03 березня 2022 11:17
Українська ППО збила ворожий літак СУ-30 над Ірпенем Фото: українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем (getty images)
Автор: Кароліна Гайдук

Над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30. Днями окупаційні війська нещадно обстрілювали житлові будинки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.

"Тільки що ми збили російський літак Су - 30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!",- написав він.

Втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу-близько 9000;
  • танків-217;
  • бойових броньованих машин-900;
  • артилерійських систем-90;
  • РСЗВ ( реактивна система залпового вогню) - 42;
  • засоби ППО - 11;
  • літаків-30 (інформація уточнюється);
  • вертольотів-31(інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки-374;
  • легкі швидкісні катери - 2;
  • цистерн з ПММ-60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня-3.

Нагадавши, вночі українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили два російські винищувачі в Київській області. При цьому українська сторона втратила одну мить-29.

Відзначимо, що у Харкові збили російський літак. Він сьогодні атакував житлові будинки міста.

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