Українська ППО збила ворожий літак СУ-30 над Ірпенем
Фото: українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем (getty images)
Над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30. Днями окупаційні війська нещадно обстрілювали житлові будинки міста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.
"Тільки що ми збили російський літак Су - 30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!",- написав він.
Втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
- особового складу-близько 9000;
- танків-217;
- бойових броньованих машин-900;
- артилерійських систем-90;
- РСЗВ ( реактивна система залпового вогню) - 42;
- засоби ППО - 11;
- літаків-30 (інформація уточнюється);
- вертольотів-31(інформація уточнюється);
- автомобільної техніки-374;
- легкі швидкісні катери - 2;
- цистерн з ПММ-60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня-3.
Нагадавши, вночі українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили два російські винищувачі в Київській області. При цьому українська сторона втратила одну мить-29.
Відзначимо, що у Харкові збили російський літак. Він сьогодні атакував житлові будинки міста.