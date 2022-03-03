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Поблизу Волновахи ЗСУ збили російський бомбардувальник СУ-34

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Донецька область, Четвер 03 березня 2022 11:57
Поблизу Волновахи ЗСУ збили російський бомбардувальник СУ-34 Фото: поблизу Волновахи збили російський літак СУ-34 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи в Донецькій області був збитий російський винищувач СУ-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою цього літака окупанти здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про збитий ворожий літак СУ-30 над містом Ірпінь в Київській області.

Крім того, 1 березня у Харкові українські військові ліквідували літак, що того ж дня цинічно обстріляв житлові квартали в місті.

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