Поблизу Волновахи ЗСУ збили російський бомбардувальник СУ-34

Збройні сили України ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи в Донецькій області був збитий російський винищувач СУ-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил .

Зазначається, що за допомогою цього літака окупанти здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про збитий ворожий літак СУ-30 над містом Ірпінь в Київській області.

Крім того, 1 березня у Харкові українські військові ліквідували літак, що того ж дня цинічно обстріляв житлові квартали в місті.

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