ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нідерланди заборонили місцевим компаніям платити рублями за газ РФ

Новость на русском →
Гаага, Четвер 14 квітня 2022 15:35
Нідерланди заборонили місцевим компаніям платити рублями за газ РФ Фото: Нідерланди не збираються платити за газ рублями (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський уряд дав вказівку місцевим енергетичним компаніям не платити за російський газ рублями через запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Таке урядове рішення підтвердив представник міністерства економіки Пітер тен Брюггенкате. Уряд Нідерландів вкотре нагадав про заборону на розрахунки в рублях за блакитне паливо з РФ через санкційний режим.

Раніше представник нідерландського постачальника газу Eneco заявив, що компанія керуватиметься довготерміновим контрактом із "Газпромом" з оплатою в євро. Він додав, що не може "уявити", що погодиться змінити умови угоди. Eneco купує 15% свого газу в Росії.

Наприкінці березня президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях. Наразі свою згоду на зміну валюти оплати надала лише Угорщина.

До слова, Ірландія висловилася за впровадження ембарго на російські енергоносії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нідерланди Санкції проти Росії Газ
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні