Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями. Крім того, Гельсінкі постарається відмовитися від енергоносіїв з Росії якомога швидше.

Про це заявила міністр Європи Фінляндії Тітті Туппурайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsinki Times .

"Ми прийняли рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться платити в рублях. Рішення було прийнято ще на початку квітня", - цитує видання заяву Туппурайнен.

За її словами, позиція Фінляндії щодо Росії залишається гранично ясною-Гельсінкі підтримує санкції проти Москви. Крім того, фінський уряд готовий ввести обмеження і по газу.