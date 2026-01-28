ЕС освободит США и Катар от проверок в рамках запрета российского газа, - Reuters

Европейский Союз освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок в рамках запрета на поставки российского газа. Это решение ускорит поставки альтернативных источников энергии и поддержит энергетическую безопасность ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ЕС вводит новые правила по контролю импорта газа в рамках плана постепенного отказа от российского газа до конца 2027 года.
Как показал проект документа Европейской комиссии, компании, которые поставляют газ в Евросоюз, должны будут подавать предварительное подтверждение страны происхождения за пять дней до прибытия груза.
Однако для основных поставщиков и стран с низким риском российского газа это требование будет отменено.
Согласно проекту документа, к таким странам относятся США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.
Представитель Европейской комиссии отметил, что проект еще может измениться перед официальной публикацией.
Норвегия и США остаются ключевыми поставщиками газа для ЕС, а Россия, которая ранее была ведущим экспортером, резко сократила поставки после 2021 года.
В 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров газа, США - 81 млрд, а Россия - только 37 млрд. Для сравнения, в 2021 году российский газ достигал 151 млрд кубометров.
После начала полномасштабной войны России против Украины уменьшение энергетической зависимости от РФ стало одним из ключевых приоритетов Евросоюза. С тех пор российское топливо постепенно вытесняют с европейского энергорынка.
Напомним, что 26 января Совет Евросоюза окончательно одобрил полный запрет на импорт российского газа. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС прекратят с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Соответствующий регламент о поэтапном отказе от российского газа поддержали все 27 государств-членов ЕС.
Еще 3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной политической договоренности о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.
А 17 декабря Европарламент официально поддержал план ЕС по поэтапному отказу от закупок российского газа до конца 2027 года.
В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что Евросоюз не намерен возвращаться к энергоносителям из России даже после завершения войны.