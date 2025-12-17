Европарламент одобрил план ЕС по отказу от российского газа до конца 2027 года

Европарламент поддержал план Евросоюза по постепенному отказу от покупки газа у России до конца 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Соответствующий законопроект был принят 500 голосами "за", при 120 "против" и 32 воздержавшихся. Теперь документ должен быть формально одобрен Советом ЕС. Его должны согласовать в начале следующего года.

В Европарламенте отметили, что законопроект направлен на защиту энергетической безопасности ЕС от использования ее в качестве оружия Российской Федерацией.

План Евросоюза предусматривает, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) будут запрещены в ЕС после вступления соответствующего регламента в силу в начале 2026 года. При этом импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 года.

Законом были ужесточены сроки прекращения действия большинства импортных контрактов. Также документ устанавливает санкции, которые государства-члены должны применять к операторам за нарушения.

Также во время голосования депутаты настаивали на полном запрете импорта российской нефти. Еврокомиссия в ответ обязалась подготовить соответствующее законодательство в начале 2026 года, чтобы такой запрет вступил в силу не позднее конца 2027 года.

Депутаты также хотели, чтобы условия временной приостановки запрета на импорт были более жесткими и применялись только в исключительных чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС. Кроме того, чтобы избежать лазеек и попыток обхода новых правил, компании будут обязаны заранее предоставлять таможенным органам подробные и подтвержденные данные о стране производства газа перед его импортом или размещением на хранение.