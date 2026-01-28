ЄС звільнить США й Катар від перевірок у межах заборони російського газу, - Reuters

Європейський Союз звільнить газ із США та Катару від додаткових перевірок у рамках заборони на постачання російського газу. Це рішення пришвидшить постачання альтернативних джерел енергії та підтримає енергетичну безпеку ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
ЄС запроваджує нові правила щодо контролю імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року.
Як показав проєкт документа Європейської комісії, компанії, які постачають газ до Євросоюзу, повинні будуть подавати попереднє підтвердження країни походження за п’ять днів до прибуття вантажу.
Однак для основних постачальників і країн із низьким ризиком російського газу ця вимога буде скасована.
Згідно з проєктом документа, до таких країн належать США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.
Речник Європейської комісії відзначив, що проєкт ще може змінитися перед офіційною публікацією.
Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС, а Росія, яка раніше була провідним експортером, різко скоротила поставки після 2021 року.
У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 млрд кубометрів газу, США - 81 млрд, а Росія - лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році російський газ досягав 151 млрд кубометрів.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України зменшення енергетичної залежності від РФ стало одним із ключових пріоритетів Євросоюзу. Відтоді російське паливо поступово витісняють з європейського енергоринку.
Нагадаємо, що 26 січня Рада Євросоюзу остаточно схвалила повну заборону на імпорт російського газу. Постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії до ЄС припинять з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу - з 30 вересня 2027 року. Відповідний регламент про поетапну відмову від російського газу підтримали усі 27 держав-членів ЄС.
Ще 3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої політичної домовленості про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.
А 17 грудня Європарламент офіційно підтримав план ЄС щодо поетапної відмови від закупівель російського газу до кінця 2027 року.
У Брюсселі неодноразово наголошували, що Євросоюз не має наміру повертатися до енергоносіїв з Росії навіть після завершення війни.