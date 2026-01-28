ЄС звільнить США й Катар від перевірок у межах заборони російського газу, - Reuters

ЄС запроваджує нові правила щодо контролю імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року.

Як показав проєкт документа Європейської комісії, компанії, які постачають газ до Євросоюзу, повинні будуть подавати попереднє підтвердження країни походження за п’ять днів до прибуття вантажу.

Однак для основних постачальників і країн із низьким ризиком російського газу ця вимога буде скасована.

Згідно з проєктом документа, до таких країн належать США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.

Речник Європейської комісії відзначив, що проєкт ще може змінитися перед офіційною публікацією.

Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС, а Росія, яка раніше була провідним експортером, різко скоротила поставки після 2021 року.

У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 млрд кубометрів газу, США - 81 млрд, а Росія - лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році російський газ досягав 151 млрд кубометрів.