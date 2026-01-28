ЕС освободит США и Катар от проверок в рамках запрета российского газа, - Reuters
Европейский Союз освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок в рамках запрета на поставки российского газа. Это решение ускорит поставки альтернативных источников энергии и поддержит энергетическую безопасность ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ЕС вводит новые правила по контролю импорта газа в рамках плана постепенного отказа от российского газа до конца 2027 года.
Как показал проект документа Европейской комиссии, компании, которые поставляют газ в Евросоюз, должны будут подавать предварительное подтверждение страны происхождения за пять дней до прибытия груза.
Однако для основных поставщиков и стран с низким риском российского газа это требование будет отменено.
Согласно проекту документа, к таким странам относятся США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.
Представитель Европейской комиссии отметил, что проект еще может измениться перед официальной публикацией.
Норвегия и США остаются ключевыми поставщиками газа для ЕС, а Россия, которая ранее была ведущим экспортером, резко сократила поставки после 2021 года.
В 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров газа, США - 81 млрд, а Россия - только 37 млрд. Для сравнения, в 2021 году российский газ достигал 151 млрд кубометров.
Отказ ЕС от газа из России
После начала полномасштабной войны России против Украины уменьшение энергетической зависимости от РФ стало одним из ключевых приоритетов Евросоюза. С тех пор российское топливо постепенно вытесняют с европейского энергорынка.
Напомним, что 26 января Совет Евросоюза окончательно одобрил полный запрет на импорт российского газа. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС прекратят с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Соответствующий регламент о поэтапном отказе от российского газа поддержали все 27 государств-членов ЕС.
Еще 3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной политической договоренности о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.
А 17 декабря Европарламент официально поддержал план ЕС по поэтапному отказу от закупок российского газа до конца 2027 года.
В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что Евросоюз не намерен возвращаться к энергоносителям из России даже после завершения войны.