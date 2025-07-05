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В Турции задержали еще трех мэров от оппозиции: подробности

Турция, Суббота 05 июля 2025 15:47
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В Турции задержали еще трех мэров от оппозиции: подробности Фото: полиция Турции (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Турции правоохранительные органы задержали трех мэров - городских голов Аданы, Адыямана и Анталии. Все они принадлежат к оппозиционной Республиканской партии, а официальная причина задержания - антикоррупционное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily News.

Задержанных мэров подозревают во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и связях с организованной преступностью. Расследование инициировала прокуратура Стамбула, оно охватило несколько муниципалитетов. Фигурантами стали:

  • Мэр города Адана Зейдан Каралар: его подозревают в том, что начиная с должности мэра района, Каралар систематически вымогал взятки от бизнесменов. По свидетельствам, в схеме участвовал тогдашний руководитель управления коммунального сервиса.
  • Мэр города Адияман Абдуррахман Тутдер: действовал по почти подобной схеме. В частности, требовал у бизнесменов деньги, которые заводились и выводились через его заместителя.
  • Мэр города Анталия Мухиттин Бьочек: подозревается в систематическом взяточничестве. Известно, о ряде обысков по его делу.

Еще одним фигурантом расследования стал экс-мэр стамбульского района Бешикташ Риза Акполат. Его взяли под стражу по обвинению во взяточничестве и участии в организованной преступной группировке.

"Дело мэров": арест Имамоглу

Преследование мэров, принадлежащих к оппозиционной партии Турции, в последнее время только набирает обороты. А 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана; вместе с ним задержали еще более 100 человек.

Имамоглу подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана.

Арест Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов было задержано более 300 человек.

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