У ЄС заявили, що українці дали владі мандат на проведення реформ

Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

Вибори в Раду у ЄС назвали конкурентними

На українських дострокових виборах у Раду, за попередньою оцінкою, в цілому були дотримані основні права і свободи. Про це заявила представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич, пише DW.

Характеризуючи вибори, Косьянчич, за її словами, керувалася оцінкою Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

"Після президентських виборів в березні і квітні український народ знову дав владі мандат на проведення реформ", - підкреслила вона, відзначивши, що кампанія була конкурентною, а дії ЦВК - компетентними і ефективними.

У той же час БДІПЛ ОБСЄ повідомило про підкуп виборців і "переплетенні ділових і політичних інтересів", що впливають на висвітлення виборів у ЗМІ.

"Важливо, щоб українська влада усували недоліки, виявлені на основі рекомендацій ОБСЄ/ БДІПЛ", - наголосила Косьянчич.

Також Косьянчич заявила, що ЄС очікує тісної співпраці з новою Верховною радою та новим урядом для продовження процесу реформ, що лежать в основі угоди про асоціацію з ЄС.

РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ Литви і Латвії відзначили, що позачергові вибори у Верховну раду в Україні пройшли вільно і конкурентно.

Раніше посли країн "Великої сімки" заявили, що вибори в Раду пройшли з дотриманням основних прав і свобод.