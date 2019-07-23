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В ЕС заявили, что украинцы дали властям мандат на проведение реформ

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 04:14
В ЕС заявили, что украинцы дали властям мандат на проведение реформ
Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

Выборы в Раду в ЕС назвали конкурентными

На украинских досрочных выборах в Раду, по предварительной оценке, в целом были соблюдены основные права и свободы. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, пишет DW.

Характеризуя выборы, Косьянчич, по ее словам, руководствовалась оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал власти мандат на проведение реформ", - подчеркнула она, отметив, что кампания была конкурентной, а действия ЦИК - компетентными и эффективными.

В то же время БДИПЧ ОБСЕ сообщило о подкупе избирателей и "переплетении деловых и политических интересов", влияющих на освещение выборов в СМИ.

"Важно, чтобы украинские власти устраняли недостатки, выявленные на основе рекомендаций ОБСЕ/ БДИПЧ", - подчеркнула Косьянчич.

Также Косьянчич заявила, что ЕС ожидает тесного сотрудничества с новой Верховной радой и новым правительством для продолжения процесса реформ, лежащих в основе соглашения об ассоциации с ЕС.

РБК-Украина писало, что министры иностранных дел Литвы и Латвии отметили, что внеочередные выборы в Верховную раду в Украине прошли свободно и конкурентно

Ранее послы стран "Большой семерки" заявили, что выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод.

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