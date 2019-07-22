Вибори в Раду пройшли з дотриманням основних прав та свобод, - G7

Ілюстративне фото (army.mil)

Посли привітали ЦВК з проведеною роботою

Посли країн "Великої сімки" назвали позачергові вибори у Верховну раду конкурентними і такими, які пройшли з дотриманням основних прав і свобод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 Twitter.

Також посли привітали Центральну виборчу компанію з проведеною роботою.

"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулися на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів і прав людини, - ред.) і заохочуємо до розгляду шляхів їх впровадження", - йдеться в повідомленні.

G7 ambassadors welcome the holding of competitive parliamentary elections in Ukraine where fundamental rights and freedoms were respected. We congratulate the CEC on their work. We look forward to ODIHR’s recommendations and encourage consideration of their implementation. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 июля 2019 г.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер прокоментував вибори у Верховну раду і повідомив про свій візит в Україну на цьому тижні. Волкер привітав народ України з "сильним голосування за реформи".

На даний момент п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження в Раду долають п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Лідером є "Слуга народу" з підтримкою понад 40% виборців.