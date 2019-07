Вибори в Раду пройшли з дотриманням основних прав та свобод, - G7

Посли привітали ЦВК з проведеною роботою

Посли країн "Великої сімки" назвали позачергові вибори у Верховну раду конкурентними і такими, які пройшли з дотриманням основних прав і свобод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 Twitter.

Також посли привітали Центральну виборчу компанію з проведеною роботою.

"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулися на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів і прав людини, - ред.) і заохочуємо до розгляду шляхів їх впровадження", - йдеться в повідомленні.

