ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Литва та Латвія привітали конкурентні вибори в Раду

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 00:33
Литва та Латвія привітали конкурентні вибори в Раду
Фото: Лінас Лінкявічус (flickr.com/nato)

Глави МЗС обох країн висловили підтримку проведенню реформ

Міністри закордонних справ Литви та Латвії відзначили, що позачергові вибори в Верховну раду в Україні пройшли вільно і конкурентно. Про це глави МЗС написали на своїх сторінках в Twitter

Голови дипломатій обох країн підтвердили готовність і надалі підтримувати суверенітет України та проведення реформ.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальній цілісності і реформам в Україні", - написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Вітаємо Україну з проведенням вільних і конкурентних парламентських виборів за оцінкою БДІПЛ ОБСЄ, в українському суспільстві є великі очікування на реальні зміни.Латвія підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету України та процесу реформ в Україні", - написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Раніше повідомлялося, що посли країн "Великої сімки" назвали позачергові вибори у Верховну раду конкурентними і такими, які пройшли з дотриманням основних прав і свобод. 

РБК-Україна писало, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер привітав народ України з "сильним голосуванням за реформи".

Дубневич програв округ кандидату від "Голосу" Волкер анонсував візит в Україну
Новини України Порошенко Зеленський выборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся