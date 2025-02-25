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ЕС предложил Украине свое соглашение по "редкоземам"

Вторник 25 февраля 2025 08:49
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ЕС предложил Украине свое соглашение по "редкоземам" Фото: Стефан Сежурне (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземельных материалов. Оно должно быть выгоднее американского предложения.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Двадцать один из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - рассказал Сежурне.

При этом он отметил: "Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения взаимовыгодного соглашения".

Детали европейского соглашения пока не известны.

Соглашение между Украиной и США

Вашингтон предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание фонда на 500 млрд долларов. США должны были бы получить экономические и управленческие права в нем, а доходы от продажи ресурсов использовались бы как способ "возмещения" американской помощи. Президент Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

Издание NBC News писало, что у Трампа предложили Украине предоставить США 50% прав на редкоземельные металлы, но выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.

Вчера вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки находятся на завершающей стадии переговоров по редкоземельным металлам.

В то же время Axios узнал новые детали драфта соглашения между США и Украиной по "редкоземельным металлам".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.

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