У Трампа допускают размещение войск США в Украине, но есть условие, - NBC News
Администрация президента США Дональда Трампа допускает размещение американских войск в Украине. Но при условии, что войска будут охранять редкоземельные ископаемые, к которым получат доступ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам четырех американских чиновников, у Трампа предложили Украине предоставить США 50% прав на редкоземельные минералы. Администрация президента США дала понять, что готова разместить американские войска для охраны ископаемых, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.
Два источника издания отметили, что соглашение о доступе к половине редкоземельных минералов стало бы для Украины способом возместить США средств за оказанную военную помощь.
Как добавили три американских чиновника, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
Украинские чиновники заявили, что Зеленский давно поддерживает идею обмена критически важных ресурсов на дальнейшую поддержку США, называя эту идею частью плана победы, который он представил партнерам и лично Трампу во время встречи прошлой осенью.
Соглашение о "редкоземах"
Напомним, на этой неделе министр финансов США Скот Бессент посетил Украину. Он привез в Киев соглашение по редкоземельным металлам.
Соглашение о партнерстве перед окончательным принятием должны были доработать. Как сообщили РБК-Украина в украинской делегации в Мюнхене, 14 февраля Украина передала доработанный проект меморандума американской стороне.
Журналист Washington Post сообщил, что США якобы предлагают, чтобы Украина передала им права на 50% редкоземельных минералов. По его словам, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.
В Офисе президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил, что стороны договорились продолжить работу над документом о партнерстве.
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