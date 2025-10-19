ЕС взялся за "теневой флот" России: Politico узнало о новых решительных мерах

В Европейском Союзе хотят сильнее взяться за танкеры так называемого "теневого флота" России. В частности, соответствующим органам хотят предоставить полномочия для высадок на суда и проведения инспекций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание со ссылкой на проект документа, подготовленного для встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября, пишет, что ЕС хочет разрешить делать высадки на суда "теневого флота" для проведения инспекций.
Такие танкеры перевозят российскую нефть, действуя под "нейтральными флагами", что в теории не дает права их задержать. Но в ЕС считают, что эти суда создают угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства.
Кроме этого, суда "теневого флота" - потенциальная угроза для критической инфраструктуры стран НАТО, поскольку их могут использовать, как площадки для гибридных атак. Например, именно с таких танкеров могли запускать российские дроны, которые фиксировались над рядом стран Европы.
Цель состоит в том, чтобы завершить разработку проекта декларации до конца ноября и принять его на следующей встрече министров иностранных дел ЕС. Это предоставит Евросоюзу еще один инструмент для противодействия "теневому флоту" подобно тому, как сейчас делаются обращения к государствам флага и прибрежным нейтральным странам.
"Панама, крупнейший реестр судов, согласилась отменить регистрацию судов, на которые наложены санкции ЕС, и недавно решила прекратить регистрацию судов, возраст которых превышает 15 лет", - добавило издание со ссылкой на проект декларации.
Напомним, что российский "теневой флот" разросся до гигантских размеров. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире относится к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров. В 2025 году количество танкеров выросло на 45% - до 940 судов.
Это полностью совпадает с оценками, которые дали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. ГУР МО заявляло, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов. Недавно разведчики обнародовали пакет данных о сотнях танкеров и капитанов "теневого флота".
В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.
В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу. Эту версию также подтвердили в Украине.