ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

Эстонский министр подчеркнул, что ЕС наконец принял 20-й пакет санкций, но, добавил он, "мы еще не завершили".

"Россия финансирует свою агрессию за счет энергоносителей. Эти краны должны быть полностью перекрыты, в частности путем запрета морских перевозок ее нефти. Мы будем усиливать давление, пока Россия не прекратит войну и не вернется к своим границам. Работа над следующим пакетом санкций началась", - сообщил Цахкна.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что "Украина не остается в одиночестве".

Санкции и кредит для Украины

Напомним, 23 апреля ЕС окончательно принял 20-й пакет санкций против России. Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что это уменьшит возможности страны-агрессора вести войну.

Отметим, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл детали 20-го пакета ограничений и анонсировал новые проблемы для "рупоров" Кремля. В частности, речь шла об усилении давления на нефтяной экспорт и ВПК агрессора.