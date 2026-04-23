Зеленский объяснил, когда Украина планирует получить первый транш из 90 млрд кредита от ЕС

Украина рассчитывает получить первый транш из 90 млрд евро от ЕС до конца мая - начала июня. Средства пойдут на армию, производство оружия и поддержку граждан.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

Сроки и приоритеты

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы приблизить получение первого транша.

"Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги", - сказал он.

На что пойдут средства:

поддержка армии;

производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы;

социальная помощь гражданам;

возможные закупки дефицитного оружия у партнеров.

Санкции против России

Параллельно Зеленский настаивает на принятии 20-го санкционного пакета против России.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках предоставления первого транша кредита для Украины (инфографика РБК-Украина)

"Очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован, чтобы мы работали над следующими санкциями, давили по российской энергетике, давили по Shadow Fleet, по теневому флоту", - заявил президент.

По его словам, Украина выполнила все взятые на себя обязательства в определенные сроки.

"Поэтому работаем и над следующими санкциями, верим в то, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала в сроки, которые обещала", - сказал Зеленский.