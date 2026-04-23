Зеленский объяснил, когда Украина планирует получить первый транш из 90 млрд кредита от ЕС

13:59 23.04.2026 Чт
Куда в первую очередь пойдут эти деньги?
Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина рассчитывает получить первый транш из 90 млрд евро от ЕС до конца мая - начала июня. Средства пойдут на армию, производство оружия и поддержку граждан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

Читайте также: "Дружба" в кредит: зачем Украине транзит российской нефти и когда он может закончиться

Сроки и приоритеты

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы приблизить получение первого транша.

"Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги", - сказал он.

На что пойдут средства:

  • поддержка армии;
  • производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы;
  • социальная помощь гражданам;
  • возможные закупки дефицитного оружия у партнеров.

Санкции против России

Параллельно Зеленский настаивает на принятии 20-го санкционного пакета против России.

Зеленский объяснил, когда Украина планирует получить первый транш из 90 млрд кредита от ЕСФото: президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках предоставления первого транша кредита для Украины (инфографика РБК-Украина)

"Очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован, чтобы мы работали над следующими санкциями, давили по российской энергетике, давили по Shadow Fleet, по теневому флоту", - заявил президент.

По его словам, Украина выполнила все взятые на себя обязательства в определенные сроки.

"Поэтому работаем и над следующими санкциями, верим в то, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала в сроки, которые обещала", - сказал Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, послы стран ЕС уже предварительно согласовали кредит на 90 миллиардов евро и параметры 20-го санкционного пакета. Окончательное решение должно было быть принято 23 апреля на саммите на Кипре.

Тем временем ночью 23 апреля Словакия возобновила получение российской нефти по трубопроводу "Дружба" - впервые за почти три месяца. Именно восстановление транзита через Украину было ключевым условием для снятия блокировки кредита ЕС со стороны Венгрии и Словакии.

Больше по теме:
Владимир Зеленский
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским