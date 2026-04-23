ЄС вже розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Естонії

Естонський міністр наголосив, що ЄС нарешті ухвалив 20-й пакет санкцій, але, додав він, "ми ще не завершили".

"Росія фінансує свою агресію за рахунок енергоносіїв. Ці крани мають бути повністю перекриті, зокрема шляхом заборони морських перевезень її нафти. Ми посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить війну та не повернеться до своїх кордонів. Робота над наступним пакетом санкцій розпочалася", - повідомив Цахкна.

Крім того, міністр закордонних справ Естонії підкреслив, що "Україна не залишається наодинці".

Санкції та кредит для України

Нагадаємо, 23 квітня ЄС остаточно ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що це зменшить можливості країни-агресорки вести війну.

Зазначимо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі 20-го пакета обмежень та анонсував нові проблеми для "рупорів" Кремля. Зокрема, йшлося про посилення тиску на нафтовий експорт та ВПК агресора.