Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля

18:25 22.04.2026 Ср
Что именно Украина требует от партнеров сейчас?
Сергей Козачук Роман Кот
Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля Фото: уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк (Getty Images)

В ЕС согласовали 20-й пакет санкций против России, который планируют официально утвердить уже завтра. Новые ограничения будут направлены на нефтяной экспорт, российский ВПК и лиц, причастных к депортации украинских детей.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Приоритеты новых ограничений

По словам Власюка, ключевым инструментом для остановки агрессии остается экономическое давление.

Сейчас Украина и партнеры координируют шаги по введению максимально жестких ограничений против российского экспорта нефти, в частности ее морской отгрузки.

"Агрессор не должен получать доходы, которые в полном объеме направляются на финансирование войны", - подчеркнул уполномоченный.

Также под санкции попадут системные рупоры пропаганды и лица, ответственные за похищение украинских детей.

Усиление давления на ВПК и финансовый сектор

Украинская сторона настаивает на дальнейшем расширении списков, включая олигархов и религиозных деятелей, которые ранее избегали ответственности.

Отдельный фокус остается на российском военно-промышленном комплексе.

"Имеем прекрасную возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций. Исключений быть не может", - подчеркнул Власюк, отметив, что текущих ограничений недостаточно для полной остановки производства оружия в РФ.

Помощь ЕС и усиление давления на РФ

Напомним, сегодня послы стран Евросоюза на уровне постоянных представителей предварительно одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали параметры 20-го пакета санкций. Ожидается, что финальное решение будет официально утверждено уже в четверг, 23 апреля.

Ранее украинская сторона активизировала усилия по ограничению энергетических доходов агрессора. В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа вернуть жесткие санкции против российской нефти, отметив, что это выгодно не только Украине, но и Соединенным Штатам для сдерживания влияния РФ и Ирана.

Кроме того, по данным аналитиков Bloomberg, российская экономика сейчас находится в критическом состоянии. Несмотря на ситуативные скачки цен на энергоносители из-за военных действий на Ближнем Востоке, сверхприбыли от нефти больше не способны спасти РФ от рецессии из-за глубоких структурных проблем и последствий международной изоляции.

Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Санкции против России
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию