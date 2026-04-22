Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля
В ЕС согласовали 20-й пакет санкций против России, который планируют официально утвердить уже завтра. Новые ограничения будут направлены на нефтяной экспорт, российский ВПК и лиц, причастных к депортации украинских детей.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.
Приоритеты новых ограничений
По словам Власюка, ключевым инструментом для остановки агрессии остается экономическое давление.
Сейчас Украина и партнеры координируют шаги по введению максимально жестких ограничений против российского экспорта нефти, в частности ее морской отгрузки.
"Агрессор не должен получать доходы, которые в полном объеме направляются на финансирование войны", - подчеркнул уполномоченный.
Также под санкции попадут системные рупоры пропаганды и лица, ответственные за похищение украинских детей.
Усиление давления на ВПК и финансовый сектор
Украинская сторона настаивает на дальнейшем расширении списков, включая олигархов и религиозных деятелей, которые ранее избегали ответственности.
Отдельный фокус остается на российском военно-промышленном комплексе.
"Имеем прекрасную возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций. Исключений быть не может", - подчеркнул Власюк, отметив, что текущих ограничений недостаточно для полной остановки производства оружия в РФ.
Помощь ЕС и усиление давления на РФ
Напомним, сегодня послы стран Евросоюза на уровне постоянных представителей предварительно одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали параметры 20-го пакета санкций. Ожидается, что финальное решение будет официально утверждено уже в четверг, 23 апреля.
Ранее украинская сторона активизировала усилия по ограничению энергетических доходов агрессора. В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа вернуть жесткие санкции против российской нефти, отметив, что это выгодно не только Украине, но и Соединенным Штатам для сдерживания влияния РФ и Ирана.
Кроме того, по данным аналитиков Bloomberg, российская экономика сейчас находится в критическом состоянии. Несмотря на ситуативные скачки цен на энергоносители из-за военных действий на Ближнем Востоке, сверхприбыли от нефти больше не способны спасти РФ от рецессии из-за глубоких структурных проблем и последствий международной изоляции.