ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

18:23 23.04.2026 Чт
2 мин
По чему европейские страны планируют нанести удар?
aimg Валерий Ульяненко
ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что работа над 21-м пакетом санкций Евросоюза против России уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Цахкны в соцсети Х.

Читайте также: Самый масштабный удар за два года: что предусматривает 20-й пакет санкций ЕС против России

Эстонский министр подчеркнул, что ЕС наконец принял 20-й пакет санкций, но, добавил он, "мы еще не завершили".

"Россия финансирует свою агрессию за счет энергоносителей. Эти краны должны быть полностью перекрыты, в частности путем запрета морских перевозок ее нефти. Мы будем усиливать давление, пока Россия не прекратит войну и не вернется к своим границам. Работа над следующим пакетом санкций началась", - сообщил Цахкна.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что "Украина не остается в одиночестве".

Санкции и кредит для Украины

Напомним, 23 апреля ЕС окончательно принял 20-й пакет санкций против России. Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что это уменьшит возможности страны-агрессора вести войну.

Отметим, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл детали 20-го пакета ограничений и анонсировал новые проблемы для "рупоров" Кремля. В частности, речь шла об усилении давления на нефтяной экспорт и ВПК агрессора.

Кроме того, Европейский Совет сегодня согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Погашение этой суммы будет происходить не за счет украинского бюджета, а за счет будущих репараций от РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить первый транш из 90 млрд евро от ЕС до конца мая - начала июня. Он отметил, что средства будут направлены на ВСУ, производство оружия и поддержку граждан.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским