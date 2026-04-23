ЄС вже розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Естонії

18:23 23.04.2026 Чт

По чому європейські країни планують завдати удару?
aimg Валерій Ульяненко
ЄС вже розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Естонії Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що робота над 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Цахкни в соцмережі Х.

Естонський міністр наголосив, що ЄС нарешті ухвалив 20-й пакет санкцій, але, додав він, "ми ще не завершили".

"Росія фінансує свою агресію за рахунок енергоносіїв. Ці крани мають бути повністю перекриті, зокрема шляхом заборони морських перевезень її нафти. Ми посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить війну та не повернеться до своїх кордонів. Робота над наступним пакетом санкцій розпочалася", - повідомив Цахкна.

Крім того, міністр закордонних справ Естонії підкреслив, що "Україна не залишається наодинці".

Санкції та кредит для України

Нагадаємо, 23 квітня ЄС остаточно ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що це зменшить можливості країни-агресорки вести війну.

Зазначимо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі 20-го пакета обмежень та анонсував нові проблеми для "рупорів" Кремля. Зокрема, йшлося про посилення тиску на нафтовий експорт та ВПК агресора.

Крім того, Європейська Рада сьогодні погодила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Погашення цієї суми відбуватиметься не коштом українського бюджету, а за рахунок майбутніх репарацій від РФ.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує отримати перший транш із 90 млрд євро від ЄС до кінця травня - початку червня. Він зазначив, що кошти будуть спрямовані на ЗСУ, виробництво зброї та підтримку громадян.

