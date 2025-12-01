Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник

Народные депутаты от "Слуги народа" не договорились принять бюджет-2026 во втором чтении завтра, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции СН.

"Одни требуют продолжения перезагрузки во власти в целом, кто-то только правоохранительных органов, кто-то хочет дополнительные бюджетные правки", - сказал собеседник.

По его словам, часть депутатов поддерживает проект бюджета, но у другой части есть разные условия.

Принять бюджет хотели 2 декабря

Напомним, государственный бюджет Украины на 2026 год приняли в первом чтении еще 22 октября.

5 ноября премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин подготовил проект бюджета-2026 ко второму чтению. Документ внесли в Верховную Раду.

17 ноября глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила о том, что во втором чтении бюджет рассмотрят 2 декабря.

При этом Свириденко подчеркивала, что скорейшее принятие бюджета во втором чтении необходимо для того, чтобы МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины.

Основные показатели бюджета

Перед первым чтением законопроект о госбюджете предусматривал расходы в размере 4,8 трлн гривен.

Доходную часть оценивали в 2,83 трлн гривен, что на 18,8% выше прошлогоднего показателя, а дефицит предполагалось удержать в пределах 18,4% ВВП.

Кабмин также предлагает установить минимальную зарплату на уровне 8647 гривен.

Инфляция в следующем году, согласно прогнозам, может достигнуть 9,9%, а прожиточный минимум - вырасти до 3209 гривен.

В бюджет заложен и средний прогноз курса: для доллара - 45,7 гривны, для евро - 49,4 гривны.