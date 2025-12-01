ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник

Киев, Понедельник 01 декабря 2025 22:34
UA EN RU
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник Иллюстративное фото: бюджет-2026 не примут 2 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Народные депутаты от "Слуги народа" не договорились принять бюджет-2026 во втором чтении завтра, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции СН.

"Вопрос не согласовали. Полный разброд (среди депутатов - ред.)", - отметил собеседник.

По его словам, часть депутатов поддерживает проект бюджета, но у другой части есть разные условия.

"Одни требуют продолжения перезагрузки во власти в целом, кто-то только правоохранительных органов, кто-то хочет дополнительные бюджетные правки", - сказал собеседник.

Принять бюджет хотели 2 декабря

Напомним, государственный бюджет Украины на 2026 год приняли в первом чтении еще 22 октября.

5 ноября премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин подготовил проект бюджета-2026 ко второму чтению. Документ внесли в Верховную Раду.

17 ноября глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила о том, что во втором чтении бюджет рассмотрят 2 декабря.

При этом Свириденко подчеркивала, что скорейшее принятие бюджета во втором чтении необходимо для того, чтобы МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины.

Основные показатели бюджета

Перед первым чтением законопроект о госбюджете предусматривал расходы в размере 4,8 трлн гривен.

Доходную часть оценивали в 2,83 трлн гривен, что на 18,8% выше прошлогоднего показателя, а дефицит предполагалось удержать в пределах 18,4% ВВП.

Кабмин также предлагает установить минимальную зарплату на уровне 8647 гривен.

Инфляция в следующем году, согласно прогнозам, может достигнуть 9,9%, а прожиточный минимум - вырасти до 3209 гривен.

В бюджет заложен и средний прогноз курса: для доллара - 45,7 гривны, для евро - 49,4 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Верховная рада Слуга народа
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит