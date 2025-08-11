ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, - Зеленский

Понедельник 11 августа 2025 20:32
UA EN RU
Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну России против Украины честным и длительным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой и проинформировал его о контактах с партнерами и наших дипломатических усилиях.

Также президент поблагодарил Литву и все страны Северной Европы и Балтии за вчерашнюю декларацию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также готовность прилагать дипломатические усилия, оказывать помощь нашей стране и усиливать санкции против России.

"У нас одинаковая позиция: сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну честным и длительным миром. Без четких гарантий безопасности любые другие договоренности только дадут России возможность возобновить свои силы", - отметил Зеленский.

Также президенты обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Зеленский поблагодарил за вклад Литвы в поставки систем Patriot в Украину.

"Говорили также о ситуации с переговорным процессом по вступлению Украины в Евросоюз. Гитанас полностью разделяет нашу позицию: Украина и Молдова должны двигаться к членству в ЕС синхронно и одновременно. Спасибо!", - добавил глава государства.

Слухи о сделке США и России

Напомним, на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в СМИ появились слухи о том, что американские и российские чиновники могут готовить соглашение, которое предусматривает заморозку войны РФ против Украины. В его рамках Москва сохранит контроль над оккупированными территориями.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что успеха не будет, если Вашингтон с Москвой договорятся без Киева.

Сегодня Трамп отметил, что не будет заключать мирное соглашение о завершении войны России против Украины, ведь это не его дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Литва Мирные переговоры Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине