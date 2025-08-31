ЕС решает судьбу замороженных активов РФ: когда появятся варианты
Судьба замороженных российских активов остается неопределенной. В Брюсселе до сих пор обсуждают, можно ли их полностью конфисковать или только направлять доходы на помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Страны ЕС хотят использовать заблокированные средства для поддержки Украины, но они остаются расходятся во мнениях относительно того, как это сделать, в частности относительно того, могут ли они - или, должны ли - полностью их использовать.
Хотя страны ЕС и G7 договорились использовать доходы от продажи активов для поддержки военных усилий и удовлетворения финансовых потребностей Украины, Брюссель сейчас проверяет, готовы ли правительства пойти на конфискацию, и если да, то насколько далеко.
Министры иностранных дел ЕС в субботу обсудили "дальнейшие варианты использования доходов, поступающих от иммобилизованных российских суверенных активов".
Эти возобновленные усилия являются частью более широких усилий, направленных на усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины в будущих мирных переговорах.
"Обсуждение конфискации непосредственно связано с нашим обсуждением бюджета - мы имеем дело с дефицитом финансирования около 60 миллиардов евро, которого не хватает для поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - сказал один из чиновников ЕС.
Законно ли полное изъятиеБольшинство стран ЕС отмечают отсутствие четкого правового прецедента, на котором ЕС мог бы базировать свои действия, и обратились к Европейской комиссии с просьбой дать оценку.
С политической точки зрения, лидеры ЕС взяли на себя обязательства, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей убытки, причиненные этой войной".
Это решение остается в силе до тех пор, пока они не решат изменить свою позицию.
Какие варианты рассматриваютсяКроме полного изъятия и использования непредвиденных доходов в текущих условиях, сейчас существуют идеи по поиску обходных путей, чтобы активы генерировали больше доходов.
В этом отношении ожидается, что Европейская Комиссия в течение двух месяцев представит ряд вариантов, подкрепленных правовой оценкой.
Один из вариантов предусматривал бы передачу активов в "специальный фонд" (SPV) под управлением Брюсселя - новый фонд, который будет поддерживаться несколькими странами ЕС и странами, не входящими в ЕС.
Это позволило бы осуществлять более рискованные инвестиции, способные приносить более высокую доходность Украине.
Перевод средств в орган, который потенциально будет работать без правил единодушия, помешает Венгрии, которая, как считается, скорее всего, наложит вето на будущие санкции против России, вернуть активы Москве.
Заметим, что в частности глава внешней политики ЕС Кая Каллас на днях подчеркнула, что Россия не получит обратно замороженные активы на сумму более 210 млрд евро, пока не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
Кроме того, недавно стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры в отношении замороженных российских активов.
Напомним и о том, что по данным СМИ, сейчас Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.