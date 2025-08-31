ЕС решает судьбу замороженных активов РФ: когда появятся варианты

Хотя страны ЕС и G7 договорились использовать доходы от продажи активов для поддержки военных усилий и удовлетворения финансовых потребностей Украины, Брюссель сейчас проверяет, готовы ли правительства пойти на конфискацию, и если да, то насколько далеко.

Министры иностранных дел ЕС в субботу обсудили "дальнейшие варианты использования доходов, поступающих от иммобилизованных российских суверенных активов".

Эти возобновленные усилия являются частью более широких усилий, направленных на усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины в будущих мирных переговорах.

"Обсуждение конфискации непосредственно связано с нашим обсуждением бюджета - мы имеем дело с дефицитом финансирования около 60 миллиардов евро, которого не хватает для поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - сказал один из чиновников ЕС.

Законно ли полное изъятие

Большинство стран ЕС отмечают отсутствие четкого правового прецедента, на котором ЕС мог бы базировать свои действия, и обратились к Европейской комиссии с просьбой дать оценку.

С политической точки зрения, лидеры ЕС взяли на себя обязательства, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей убытки, причиненные этой войной".

Это решение остается в силе до тех пор, пока они не решат изменить свою позицию.

Какие варианты рассматриваются

Кроме полного изъятия и использования непредвиденных доходов в текущих условиях, сейчас существуют идеи по поиску обходных путей, чтобы активы генерировали больше доходов.

В этом отношении ожидается, что Европейская Комиссия в течение двух месяцев представит ряд вариантов, подкрепленных правовой оценкой.

Один из вариантов предусматривал бы передачу активов в "специальный фонд" (SPV) под управлением Брюсселя - новый фонд, который будет поддерживаться несколькими странами ЕС и странами, не входящими в ЕС.

Это позволило бы осуществлять более рискованные инвестиции, способные приносить более высокую доходность Украине.