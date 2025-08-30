ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия не получит замороженные 180 млрд фунтов без возмещений Украине, - Каллас

Россия, Суббота 30 августа 2025 14:42
UA EN RU
Россия не получит замороженные 180 млрд фунтов без возмещений Украине, - Каллас Фото: глава внешней политики ЕС Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз заявил, что Россия не получит обратно замороженные активы на сумму более 180 млрд фунтов стерлингов, пока не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сейчас около 181,7 млрд фунтов стерлингов российских активов заморожено в рамках санкций ЕС, наложенных на Москву за ее вторжение.

"Мы не можем представить, что... если будет заключено перемирие или мирное соглашение, эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации", - сказала Каллас.

Заметим, что Украина и некоторые страны ЕС, в частности Польша и страны Балтии, призвали ЕС конфисковать активы и использовать их для поддержки Киева.

Однако ЕС, как Франция и Германия, а также Бельгия, которая владеет большинством активов, отвергли эти призывы.

Они отметили, что ЕС назначил будущие доходы от активов для возвращения поддержки Украине, и поставили под сомнение наличие правовых оснований для их конфискации.

Замороженные активы России

Напомним, что после вторжения России в 2022 году Запад заблокировал около 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка РФ.

Больше всего средств сейчас находится в Европе, в частности в бельгийском центре Euroclear, а остальные разделены между США, Японией и другими странами "Большой семерки".

Как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.

Однако на днях стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам.

Заметим, что по данным СМИ, сейчас Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим