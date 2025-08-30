Россия не получит замороженные 180 млрд фунтов без возмещений Украине, - Каллас

Европейский Союз заявил, что Россия не получит обратно замороженные активы на сумму более 180 млрд фунтов стерлингов, пока не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сейчас около 181,7 млрд фунтов стерлингов российских активов заморожено в рамках санкций ЕС, наложенных на Москву за ее вторжение.

"Мы не можем представить, что... если будет заключено перемирие или мирное соглашение, эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации", - сказала Каллас.

Заметим, что Украина и некоторые страны ЕС, в частности Польша и страны Балтии, призвали ЕС конфисковать активы и использовать их для поддержки Киева.

Однако ЕС, как Франция и Германия, а также Бельгия, которая владеет большинством активов, отвергли эти призывы.

Они отметили, что ЕС назначил будущие доходы от активов для возвращения поддержки Украине, и поставили под сомнение наличие правовых оснований для их конфискации.