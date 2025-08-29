Еврокомиссия готовит схему передачи 200 млрд евро российских активов для Украины - СМИ

Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу этих средств в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести Украине дополнительную прибыль и усилить давление на Россию, которая отказывается прекращать боевые действия.

Как отмечает Politico, сторонники такого подхода рассматривают его как шаг к возможному изъятию активов и передачи их Украине как наказание за отказ Москвы выплатить компенсацию после завершения войны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что работа над использованием замороженных российских активов продолжается, и эти ресурсы должны внести вклад в оборону и восстановление Украины.

В то же время схема не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за юридических и финансовых рисков.

Кульминацией дискуссии станет субботняя встреча 27 министров иностранных дел ЕС в Копенгагене, где впервые будет обсуждаться это предложение.

В подготовительной записке, с которой ознакомилось Politico, министры должны рассмотреть дальнейшие варианты использования доходов от иммобилизованных российских суверенных активов.

В Еврокомиссии эту идею продвигают комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис и глава внешней политики Кая Каллас.

Издание напоминает, что в 2026 году Украина столкнется с бюджетным дефицитом в размере около 8 миллиардов евро.

На фоне ограниченных ресурсов внутри ЕС и отсутствия возможностей для выпуска общеевропейских долговых инструментов, Брюссель вынужден искать новые пути поддержки Киева.

Часть стран, в частности Балтийские государства, выступают за полную конфискацию активов, однако этот вариант блокируется рядом западноевропейских правительств.

В качестве компромисса, в 2024 году страны G7 согласились направить Украине 45 миллиардов евро прибыли от замороженных активов, оставив сами активы нетронутыми.

В Еврокомиссии также рассматривают создание специального целевого фонда по образцу Европейского механизма стабильности.

Такая структура позволила бы избежать вето со стороны отдельных стран, в частности Венгрии, которая может заблокировать продление санкций против РФ.

Как отмечает издание, перевод активов в новый фонд открыл бы путь для их инвестирования в более рисковые инструменты, способные приносить большую прибыль для Украины.

Между тем скептики, в частности генеральный директор Euroclear Валери Урбен, опасаются, что налогоплательщикам ЕС придется покрывать убытки, если более рискованные операции окажутся неудачными.

"По словам представителя ЕС и одного высокопоставленного дипломата, бельгийское правительство в последнее время более благосклонно относится к плану Комиссии, а страны, расположенные дальше от России, такие как Испания, также поддерживают эту идею", - пишет издание.