ЄС вирішує долю заморожених активів РФ: коли з'являться варіанти

Хоча країни ЄС та G7 домовилися використовувати прибутки від продажу активів для підтримки військових зусиль та задоволення фінансових потреб України, Брюссель зараз перевіряє, чи готові уряди піти на конфіскацію, і якщо так, то наскільки далеко.

Міністри закордонних справ ЄС у суботу обговорили "подальші варіанти використання доходів, що надходять від іммобілізованих російських суверенних активів".

Ці поновлені зусилля є частиною ширших зусиль, спрямованих на посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України в майбутніх мирних переговорах.

"Обговорення конфіскації безпосередньо пов’язане з нашим обговоренням бюджету - ми маємо справу з дефіцитом фінансування близько 60 мільярдів євро, якого бракує для підтримки України у довгостроковій перспективі", - сказав один із чиновників ЄС.

Чи законне повне вилучення

Більшість країн ЄС наголошують на відсутності чіткого правового прецеденту, на якому ЄС міг би базувати свої дії, і звернулися до Європейської комісії з проханням надати оцінку.

З політичної точки зору, лідери ЄС взяли на себе зобов'язання, що "відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною".

Це рішення залишається чинним доти, доки вони не вирішать змінити свою позицію.

Які варіанти розглядаються

Окрім повного вилучення та використання непередбачених прибутків за поточних умов, зараз існують ідеї щодо пошуку обхідних шляхів, щоб активи генерували більше доходів.

Щодо цього, очікується, що Європейська Комісія протягом двох місяців представить низку варіантів, підкріплених правовою оцінкою.

Один із варіантів передбачав би передачу активів до "спеціального фонду" (SPV) під управлінням Брюсселя - нового фонду, який підтримуватиметься кількома країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС.

Це дозволило б здійснювати більш ризиковані інвестиції, здатні приносити вищу прибутковість Україні.