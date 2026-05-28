В ЕС исправили заявление Каллас о "бегстве" США из Киева

Что предшествовало

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация Каи Каллас, которая сказала, "по информации, которую мы получили от Украины, в Киеве продолжают работу все посольства, кроме американского. Европейские дипмиссии остаются".

В МИД Украины опровергли информацию о выезде посольства США из Киева из-за угроз российских ударов.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам опроверг слова Каллас и подчеркнул, что информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал, что американские дипломаты выезжали из Киева в ночь на воскресенье, 25 мая.

Посольство США опровергло информацию о своем выезде из Украины и заявило, что продолжает работать.

Угрозы РФ

Напомним, 25 мая российский МИД анонсировал новый террор населения Украины. Там начали угрожать системными ударами по Киеву и призвали иностранных дипломатов выехать из города.

Россияне заявили, что целями могут быть "центры принятия решений" и "командные пункты".

Более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марку Рубио и сказал, что РФ "начинает удары" по объектам в Киеве, которые используются военными.

После угроз Евросоюз вызвал временного поверенного в делах РФ.