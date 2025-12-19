ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС все же использует замороженные российские активы для поддержки Украины, - Вебер

Германия, Пятница 19 декабря 2025 20:00
UA EN RU
ЕС все же использует замороженные российские активы для поддержки Украины, - Вебер Фото: председатель Европейской народной партии Германии Манфред Вебер (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

ЕС в будущем использует замороженные российские активы для покрытия военных расходов Украины, несмотря на то, что на последнем саммите лидеры не смогли достичь согласия.

Об этом заявил президент Европейской народной партии Манфред Вебер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Манфред Вебер подтвердил, что ЕС не откажется от идеи использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. По его словам, эти деньги помогут покрыть долги за нанесенный Россией ущерб и погасить кредиты ЕС Украине.

На последнем саммите ЕС не удалось убедить Бельгию, которая владеет большинством замороженных активов, направить их на поддержку военных усилий.

Лидеры согласовали лишь резервный план, основанный на общем долговом механизме ЕС, в условиях отсутствия участия Венгрии, Словакии и Чехии.

"Насколько я понимаю, в конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине", - подчеркнул Вебер.

Он также отверг предложение США использовать часть активов для финансирования американского плана восстановления, назвав его "полностью неприемлемым".

Кроме того, Вебер защитил канцлера Германии Фридриха Мерца, который возглавлял попытку обеспечить Украине кредит за счет российских активов, назвав ее демонстрацией лидерства и идею "хорошо воспринятой в Европе".

"В результате российские активы все еще остаются на столе", - подытожил Вебер, подчеркнув, что этот вопрос остается актуальным для ЕС и Украины.

Европейская народная партия (ЕНП), принадлежащая к правоцентристскому спектру, является крупнейшей политической семьей в ЕС, имея наибольшее количество депутатов в Европарламенте и мест в Европейском Совете.

Среди ее представителей - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и многочисленные комиссары.

Кредит для Украины

Напомним, что в ночь на 19 декабря участники саммита ЕС в Брюсселе одобрили выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства будут предоставлены через совместное заимствование стран ЕС, а не за счет замороженных российских активов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что сумма в 90 млрд евро является безвозвратной и беспроцентной. Возврат этих средств предусмотрен только в случае, если Россия начнет возмещать убытки, нанесенные ее вторжением.

В то же время трем странам - Чехии, Словакии и Венгрии - позволили не брать на себя гарантии финансирования Украины. Две последние страны имеют правительства с выраженно пророссийскими позициями, из-за чего их гарантии вызывают сомнения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ