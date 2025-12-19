ЕС все же использует замороженные российские активы для поддержки Украины, - Вебер

ЕС в будущем использует замороженные российские активы для покрытия военных расходов Украины, несмотря на то, что на последнем саммите лидеры не смогли достичь согласия.

Об этом заявил президент Европейской народной партии Манфред Вебер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Манфред Вебер подтвердил, что ЕС не откажется от идеи использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. По его словам, эти деньги помогут покрыть долги за нанесенный Россией ущерб и погасить кредиты ЕС Украине.

На последнем саммите ЕС не удалось убедить Бельгию, которая владеет большинством замороженных активов, направить их на поддержку военных усилий.

Лидеры согласовали лишь резервный план, основанный на общем долговом механизме ЕС, в условиях отсутствия участия Венгрии, Словакии и Чехии.

"Насколько я понимаю, в конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине", - подчеркнул Вебер.

Он также отверг предложение США использовать часть активов для финансирования американского плана восстановления, назвав его "полностью неприемлемым".

Кроме того, Вебер защитил канцлера Германии Фридриха Мерца, который возглавлял попытку обеспечить Украине кредит за счет российских активов, назвав ее демонстрацией лидерства и идею "хорошо воспринятой в Европе".

"В результате российские активы все еще остаются на столе", - подытожил Вебер, подчеркнув, что этот вопрос остается актуальным для ЕС и Украины.

Европейская народная партия (ЕНП), принадлежащая к правоцентристскому спектру, является крупнейшей политической семьей в ЕС, имея наибольшее количество депутатов в Европарламенте и мест в Европейском Совете.

Среди ее представителей - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и многочисленные комиссары.