ЄС все ж використає заморожені російські активи для підтримки України, - Вебер

ЄС в майбутньому використає заморожені російські активи для покриття військових витрат України, попри те, що на останньому саміті лідери не змогли досягти згоди.

Про це заявив президент Європейської народної партії Манфред Вебер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Манфред Вебер підтвердив, що ЄС не відмовиться від ідеї використати заморожені російські активи для підтримки України. За його словами, ці гроші допоможуть покрити борги за завдану Росією шкоду та погасити кредити ЄС Україні.

На останньому саміті ЄС не вдалося переконати Бельгію, яка володіє більшістю заморожених активів, спрямувати їх на підтримку воєнних зусиль.

Лідери погодили лише резервний план, заснований на спільному борговому механізмі ЄС, за умов відсутності участі Угорщини, Словаччини та Чехії.

"Наскільки я розумію, зрештою, Росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні", - наголосив Вебер.

Він також відкинув пропозицію США використати частину активів для фінансування американського плану відновлення, назвавши її "повністю неприйнятною".

Крім того, Вебер захистив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який очолював спробу забезпечити Україні кредит за рахунок російських активів, назвавши її демонстрацією лідерства та ідею "добре сприйнятою в Європі".

"У результаті російські активи все ще залишаються на столі", - підсумував Вебер, підкресливши, що це питання залишається актуальним для ЄС і України.

Європейська народна партія (ЄНП), що належить до правоцентристського спектру, є найбільшою політичною родиною в ЄС, маючи найбільшу кількість депутатів у Європарламенті та місць у Європейській Раді.

Серед її представників - президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та численні комісари.